История одного программиста. Парень боролся с отцом за компьютер и победил

Можно сказать, что нелегкий путь к профессии своей мечты россиянин начал в раннем возрасте, когда у него только появился компьютер. Естественно, что юному сорванцу хотелось как можно больше времени проводить за технологической новинкой, но папа был против.

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«Где-то 2002 год. Мне примерно 12 лет. Батя покупает первый компьютер. При хорошем раскладе мне удавалось поиграть пару-тройку часов в неделю», — начал программист.

Мальчику не хотелось мириться с таким положением дел, и он начал играть тайно. Какое-то время ему удавалось скрываться от родителей, но так или иначе папа все же застал сына с поличным. И тут стало ясно, что сынишка не так прост и мог бы успешно состоять в шпионской банде.

Сначала отец молодого геймера забрал провод от системного блока на работу, но мальчик не растерялся и одолжил кабель у друга. Тогда папа конфисковал провод от монитора, но сынишка и тут не дал маху: он смастерил новый кабель из шнура для магнитофона.

«Батя, поставил пароль на Windows. Я научился обходить пароль через безопасный режим и учетку администратора. Батя, посмотрев журнал системных событий Windows, поставил пароль на BIOS», — продолжил историю программист.

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Но и это не остановило юного хакера. Ему удалось сбросить мануал материнской платы, за что он наконец получил взбучку от отца.

«Я не отчаивался. Использовав социальную инженерию и кличку нашей кошки, я подобрал пароль. Батя, заподозрив что-то неладное в пустом журнале событий, который я постоянно очищал, сменил пароль на более надежный», — написал пользователь.

Тогда мальчик приуныл, но ненадолго. Он взял купленную отцом цифровую камеру и приклеил ее скотчем к потолку. Так находчивому хулигану удалось снять, как папа вводит пароль от компьютера. А когда батя ухал в другой город по работе, парень наконец получил неограниченный доступ к заветному гаджету. Но, наигравшись, подросток начал осваивать HTML.

Сейчас парень считает, что именно его ожесточенная борьба с отцом в детстве подтолкнула его освоить профессию программиста. «Слишком тяжело мне дался этот компьютер, чтобы разбазаривать его возможности на игрушки», — заключил он.