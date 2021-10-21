Историческое здание продадут в Петербурге

Особняк Целибеевой, расположенный на улице Некрасова, 14B, в Санкт-Петербурге, выставили на аукцион. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

Площадь здания составляет 596 квадратных метров. Оно насчитывает пять этажей. Особняк входит в перечень объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Ранее в здании располагался офис.

По предварительным данным, в здании планируют обустроить штаб-квартиру, апарт-отель, офисный или медицинский центр. Заявку на участие в аукционе можно отправить до 17 ноября. Само мероприятие состоится 19 ноября в онлайн-формате. Стоимость особняка оценивается в 150 миллионов рублей.