Истец в разбирательстве с Дедом Морозом объяснил, почему не имел нужных документов в суде

Адвокат Игорь Мирзоев, который ранее подал иск против АО «Дед Мороз», рассказал, почему в суде у него отсутствовали списков подарков и заветных мечтаний, а также квитанции об оплате госпошлины. Об этом сообщил «Ридус».

Мужчина заявил, что сотрудники суда могли попросту потерять документы. Он допустил также, что мог самостоятельно забыть положить их в конверт во время отправки «Почтой России».

«Может быть при отправке [нужные документы] не положил я из-за волнения, бывает… Но их всегда можно дослать в суд. Надо разобраться с вопросом. Нормальная ситуация, когда судья находит в иске какие-то недочеты и дает время на их устранение», — заявил Мирзоев.