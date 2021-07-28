Исследователи: спорт способен замедлить старение мозга

Регулярные физические нагрузки оказывают благоприятное воздействие на работу человеческого мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Колорадо, рассказал Inforeactor.

Исследователи рассказали, что со временем белое мозговое вещество начинает разрушаться. В результате этого к человеку приходит слабоумие и усиливаются процессы старения. А любая активность, например, бег или плавание заставляют сердце биться быстрее и, таким образом, увеличивают приток кислорода к голове и другим органам.

Также аэробные нагрузки понижают стресс и помогают отрегулировать сон. А это, в свою очередь, приводит к улучшению памяти.