Исследователи: подземные озера на Марсе маловероятны

Ученые из Йоркского университета в Канаде развеяли миф о существовании подземных озер на Красной планете. Вероятнее всего, это обычные скопления замерзшей глины, написал Science Alert со ссылкой на исследователей.

Ранее на Марсе были выявлены необычные сигналы. Ученые сразу же начали выдвигать различные теории об их происхождении. Одна из них гласила так: на Марсе существуют соленые водоемы, сообщил сайт «Мир 24».

Однако известно, что Марс является холодной планетой, царящие там температуры просто не смогут поддерживать воду в жидком состоянии. Поэтому эксперты и предположили, что в воде растворено некое вещество, препятствующее замерзанию — например, соль.

Авторы другого исследования выдвинули новую теорию. Они доказали, что сигналы, поступающие с поверхности планеты, могли быть связаны с твердыми глинами, замороженными до криогенных температур. Это вещество присутствует на 50% поверхности Марса, а в Южном его полушарии наблюдается самая высокая концентрация.