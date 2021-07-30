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    30 июля 2021, 15:44

    Исследователи: подземные озера на Марсе маловероятны

    Оксана Лавнюженко

    Ученые из Йоркского университета в Канаде развеяли миф о существовании подземных озер на Красной планете. Вероятнее всего, это обычные скопления замерзшей глины, написал Science Alert со ссылкой на исследователей.

    Исследователи: подземные озера на Марсе маловероятны

    Ранее на Марсе были выявлены необычные сигналы. Ученые сразу же начали выдвигать различные теории об их происхождении. Одна из них гласила так: на Марсе существуют соленые водоемы, сообщил сайт «Мир 24».

    Однако известно, что Марс является холодной планетой, царящие там температуры просто не смогут поддерживать воду в жидком состоянии. Поэтому эксперты и предположили, что в воде растворено некое вещество, препятствующее замерзанию — например, соль.

    Авторы другого исследования выдвинули новую теорию. Они доказали, что сигналы, поступающие с поверхности планеты, могли быть связаны с твердыми глинами, замороженными до криогенных температур. Это вещество присутствует на 50% поверхности Марса, а в Южном его полушарии наблюдается самая высокая концентрация.