Исследователи нашли следы наводнения, вернувшего Землю в ледниковый период

Исследователи Университета Альберты восстановили историю водоема ледникового происхождения под названием Агассис. Он находился в центральной части современной Канады, на месте провинции Манитоба. Об этом рассказал сайт «Мир 24» со ссылкой на Geophysical Research Letters.

Содержавшаяся в озере вода начала разливаться на северо-запад по каналу, известному как водосброс Клируотер-Атабаска двенадцать тысяч лет назад. Примечательно, что водоем площадью полтора миллиона квадратных километров опустел всего за шесть-девять месяцев.

Исследователи пришли к выводу, что такой катастрофический сброс талых вод в Северный Ледовитый океан повлиял на океанские течения. Изменение циркуляции могло изменить климат на планете и вызвать ледниковый период, известный как Дриасовое похолодание.