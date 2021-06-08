Исследования показали, что кофеин может действовать как обезболивающее

Оказывается, кофе не только бодрит, но и может действовать как анальгетик, облегчая хроническую боль. Это показали проведенные учеными исследования, сообщило издание Pravda.Ru.

Исследование, опубликованное в журнале BMC Research Notes, доказало, что кофеин облегчает боль в шее при остеохондрозе. Ученые разделили 48 испытуемых, страдающих остеохондрозом, на две группы. Половина испытуемых на протяжении двух недель ежедневно пила кофе, а другая половина — просто воду. У тех, кто пил кофе, к концу эксперимента боль стала менее интенсивной. Кроме того, боль притуплялась в течение полутора часов каждый раз после употребления напитка.

Также кофе может ослабить боль в мышцах после тренировок. В исследовании сотрудников Университета Джорджии участвовали 18 девушек, не привыкших к физическим нагрузкам. Ежедневно испытуемые посещали силовые тренировки, при этом половина из них пила кофе за час до нагрузок. Как и в первом исследовании, употреблявшие кофе испытуемые сообщали о менее интенсивном болевом синдроме.

«Во многих случаях люди используют для лечения мышечной боли аспирин или ибупрофен, но кофеин, похоже, работает лучше, чем эти препараты, по крайней мере среди женщин», — сказал автор исследования, профессор Патрик О’Коннор.