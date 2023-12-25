Интересное 25 декабря 2023, 10:36 Исследование SuperJob: в список необычных вакансий уходящего года вошли вожатые служебных собак и лесопатологи

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В список самых необычных вакансий, которые предлагали россиянам в 2023 году, вошли сборщики шампиньонов, вожатые служебных собак, тренеры лошадей, лесопатологи. Об этом написал RT, ссылаясь на исследование аналитиков сервиса SuperJob.

Например, сборщики шампиньонов могли заработать за месяц 45 тысяч рублей, а вожатые собак — от 17 до 20 тысяч.

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В подборке также оказались конфетчики с заработной платой в 22—25 тысяч рублей, воспитатели поросят — с зарплатой в 53 тысячи рублей, и цветоводы, которым предлагали 18—20 тысяч рублей.