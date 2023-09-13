Интересное 13 сентября 2023, 17:13 Исследование Sciencedirect: активные геймеры ведут вполне здоровый образ жизни

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Геймеры, которые проводят за компьютером не менее семи часов в день, ведут вполне активный образ жизни и могут быть здоровее других людей. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на исследование сайта sciencedirect.

Команда из Португалии выяснила, что геймеры успевают заниматься спортом и правильно питаться. Многие из них в свободное время ходят на футбол, волейбол, пауэрлифтинг и единоборства.

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Отмечается, что самой большой проблемой для любителей игр является плохое качество сна, они страдают недосыпом.