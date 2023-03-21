21 марта 2023, 17:30
Исследование «ЛитРес»: Пушкин стал самым популярным в России поэтом
Исследование компании «ЛитРес» показало, что в России Александра Пушкина считают самым популярным поэтом. В тройку лидеров также попали Сергей Есенин и Михаил Лермонтов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Популярными в стране также считают Николая Некрасова, Александра Блока, Эдуарда Асадова, Марину Цветаеву, Владимира Маяковского, Ивана Крылова и Веру Полозкову.
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Исследование проводилось в рамках Дня поэзии, который ежегодно отмечается 21 марта.
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