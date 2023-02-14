Интересное 14 февраля 2023, 14:05 Исследование Check in: 40% россиян считают самым романтическим времяпрепровождением заселение в отель

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Во время опроса специалистов онлайн-сервиса Check in около 40% россиян сообщили, что самым комфортным времяпрепровождением для пар является заселение в отель по системе «все включено». Об этом написало РИА «Новости».

Примерно треть опрошенных признались, что наиболее романтическим занятием для них является исследование города со второй половинкой, а 30% назвали пляжный отдых самым романтическим времяпрепровождением, сообщило РИА ФАН.

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Примерно 27% респондентов были бы рады отправиться парами в автопутешествие.

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