Интересное 11 мая 2023, 16:41 Исследование: чаще всего россияне в майские праздники бронировали отели в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке

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Отели в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке стали самыми востребованными в период майских праздников среди россиян. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования экспертов сервиса Отелло.

Чаще всего соотечественники интересовались гостиницами в столице, количество резервирования номеров в Москве составило 17% от всех броней.

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Отмечается, что около 13% бронирований вышли за рамки майских выходных, часть путешественников продлили свой отдых до 10 мая.