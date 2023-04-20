Интересное 20 апреля 2023, 16:31 Исследование «Авито Услуги»: самые заядлые дачники живут в Самаре

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Аналитики сервиса «Авито Услуги» в результате исследования выяснили, что самые заядлые дачники в России живут в Самаре, Волгограде и Воронеже. Об этом написал сайт «Москва 24».

Для проведения исследования специалисты сравнили динамику роста спроса на специалистов по благоустройству участков в марте 2023 года с аналогичным периодом 2022 года.

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Востребованность услуг в категории «Сад и благоустройство» в Самаре выросла на 297%, в Волгограде — на 202%, в Воронеже —на 201%. В рейтинг также попали такие города как Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск.

В целом в марте спрос на услуги в категории «Сад и благоустройство» по всей России увеличился на 95%.