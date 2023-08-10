10 августа 2023, 21:08
Исполнительный директор Роскосмоса Блошенко заявил, что для посадки «Луны-25» выбрали 12 зон
Для посадки «Луны-25» изначально рассматривали 12 зон, из которых выбрали резервное и основное место посадки. Такой информацией поделился исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, сообщил RT.
Специалист отметил, что данная посадка станет первой на Южном полюсе спутника. Он выразил надежду, что Луна покажет свою готовность для прилета человека, а выбранный регион станет зоной размещения международной лунной станции.
Космос
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