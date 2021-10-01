Исполнитель роли «Мистера Бина» примет участие в фильме «Вилли Вонка»

Актер Роуэн Аткинсон, более известный по фильмам о мистере Бине, сыграет в новой кинокартине под названием «Вилли Вонка». Фильм станет приквелом к ленте «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом написало РИА ФАН.

Главная роль в новой кинокартине досталась Тимоти Шаламе. Он сыграет молодого Вонку, который пока не является владельцем шоколадной фабрики. Также к съемкам присоединятся Салли Хокинс и Оливия Колман.

По сообщению издания The Hollywood Reporter, съемки «Вилли Вонка» уже начались в Лондоне. Главный актер Шаламе продемонстрирует в приквеле не только актерские навыки, но и вокальные и танцевальные. В кинокартину будет включено несколько музыкальных сцен.

Ранее стало известно о продолжении съемок фильма «Гладиатор», режиссером которого является Ридли Скотт. Этот фильм удостоился пяти премий «Оскар» и до сих пор является одним из самых востребованных у кинозрителей.