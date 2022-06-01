Испанский ученый Кабаллеро: в нашей галактике есть четыре враждебные цивилизации

Ученый из Университета Виго (Испания) Альберто Кабаллеро считает, что в нашей галактике Млечный Путь существуют пять внеземных цивилизаций, при этом четыре из них враждебны для землян. Об этом написал сайт kp.ru.

Оценить агрессивность внеземного разума Кабаллеро решил на основе наблюдений за поведением человечества. По его словам, земляне будут представлять угрозу для братьев по разуму в том случае, когда станут цивилизацией первого типа по шкале Кардашева и будут способны совершать межзвездные путешествия.

По его словам, человечество может стать цивилизацией такого типа через 259,5 года. Когда люди получат возможность совершать межзвездные путешествия, вероятность военного вторжения на другую обитаемую планету будет составлять 0,0014%.

«Математический анализ показывает, что в нашей галактике существует менее одной злонамеренной внеземной цивилизации первого типа (способной летать к другим звездам) и четыре цивилизации 0 типа, похожих на человечество. Но такие внеземные миры не могут угрожать обитателям других планет, потому что у них нет технологий дальних космических путешествий», — сказал Кабаллеро.

Испанский ученый привел в пример столкновение нашей планеты с астероидом-убийцей типа Чиксулуб. Примерно 65 миллионов лет назад падение этого астероида диаметром 10-километров уничтожило на Земле 75% форм жизни. Вероятность повторения такого столкновения составляет один раз в 100 миллионов лет.