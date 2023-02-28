Интересное 28 февраля 2023, 08:20 Испанские ученые доказали, что тяжелый рок стимулирует работу мозга Испанские ученые заявили о пользе тяжелого рока для головного мозга РИА «Новости»

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Испанские ученые провели исследования и сделали вывод, что тяжелый рок полезен для головного мозга. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Пенсионерам в наушниках поочередно включали классику Моцарта, додекафонию Шенберга и хеви-метал датской группы Volbeat.

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Результаты исследования показали, что именно рок бодрит мозг лучше всего. Особенно хорошо умственную деятельность пожилых людей стимулировало прослушивание энергичной композиции датских музыкантов про дьявольскую корону.

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Ранее хирург Олег Стацюк рассказал, под какую музыку чаще всего проводятся операции. По его словам, музыкальные произведения положительно влияют на эмоциональный фон медработников и позволяют сгладить неприятные для пациентов звуки во время операции.

Хирург отметил, что классическая музыка в операционной считается самой эффективной, но ее часто заменяет радио.