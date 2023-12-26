Интересное 26 декабря 2023, 12:44 Искусственный интеллект GigaChat написал послание для людей на 2024 год

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Новейшая нейросетевая модель Сбера GigaChat написала послание для людей на Новый год — 2024. В ее сообщении говорится, что многие люди в наступающем году смогут добиться успеха в карьере, улучшить материальное положение и укрепить связи, рассказал сайт kp.ru.

При этом GigaChat предупредил, что есть вероятность столкнуться с завистью со стороны недоброжелателей. Не стоит поддаваться на провокации, при этом всегда следует оставаться настороже.

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Новый год будет благоприятным для личного и профессионального роста, если человек сможет найти баланс между работой и личной жизнью.