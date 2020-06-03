Судя по всему, Флэнаган думал, что его будет видно только по пояс, но в итоге в кадр попали и его ноги без брюк, и не застеленная постель, на которой он сидел. Узнал он об этом лишь после заседания, когда видео попало в интернет.

Депутат не особо смутился и пошутил над этим в своем Twitter. «Кто бы мог подумать, что мои ноги станут такими популярными?» — написал он.

Подписчики посоветовали Флэнагану в следующий раз устанавливать камеру вертикально, а не горизонтально.

Ранее хозяин семимесячного щенка Рио заснял на видео прыжки на батуте своего питомца, а затем выложил в Сеть. Ролик всего за день набрал более 278 тысяч просмотров. Пользователям пришелся по душе забавный щенок. «Собачьи бега! Теперь у нас проблемы с тем, чтобы избавиться от него. Собака за три месяца использовала батут больше, чем наш внук за четыре года», — признался владелец питомца.