Иркутских истуканов защитили от коронавируса масками. Фото

Россияне публикуют в Сети фотографии на фоне огромных истуканов, чьи лица скрывают медицинские маски. Снимки сделаны в Иркутской области. На такой креатив там решился питомник растений «Санами». «360» поговорил с его представителем.

«Маски — это вторичный материал. Он у нас недавно снят с грядок. Мы этим материалом укрывали грядки от сибирских холодов и от весеннего палящего солнца. Сняли, выбрали почище и с помощью степлера из них сделали инсталляции», — заявил Александр, который работает в питомнике.

По его словам, много людей специально приезжают посмотреть на необычные каменные статуи и фотографируются с ними.

«Они в восторге», — отметил собеседник «360».

Каменные истуканы без масок и с ними. Источник фото: соцсети и пресс-служба питомника «Санами»

Александр рассказал, что в целом их идею восприняли на ура и никто не обвинял в том, что они могли бы шить настоящие медицинские маски. Дело в том, что этот материал не подойдет для средств личной защиты.

«Он используется для ландшафтных работ. Как синтепон. Я шучу, что если истуканы не износят маски, мы их и дальше будем использовать для укрытия», — добавил представитель питомника.

Побывавшие там люди выкладывают фото истуканов в масках с хештегами #пандемия, #coronavirus, #истуканы_острова_пасхи.

Эти каменные фигуры являются копией статуй Моаи с острова Пасхи в Тихом океане. Всего там находится 887 истуканов. Считается, что их сделали коренные жители Пасхи еще во втором веке. По данным иркутских СМИ, каменные идолы в «Санами» возвели весной 2019 года.

С фантазией к теме коронавируса отнеслись и в Белоруссии. Там за матчем между «Динамо» и «Шахтером» наблюдали манекены в форме различных клубов и национальных сборных.