Ипотека, «ихний», серп и молот. Лайфхаки по созданию самых страшных тыквенных фонарей

Какой же Хеллоуин может быть без костюмных вечеринок, горячего грога и добровольно-принудительных поборов с соседей, которые после предложения «сладость или гадость» охотно расстаются с конфетами?

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Но самый главный символ праздника — это тыквенный Джек-Фонарь (Jack-O-Lantern). И если вместо костюма можно завернуться в простынь, а соседи будут рады уже тому, что ты без перфоратора, то с непременным атрибутом праздника придется повозиться.

Но при известной сноровке и следуя советам «360», можно будет украсить дом в канун Ночь Всех Святых без особых хлопот.

Для начала надо выбрать подходящую тыкву. Она должна быть средних размеров, но молодой. Толстую кожуру труднее резать, и она может лопнуть. Следует купить гладкий овощ, иначе вырезанный орнамент или рожица могут исказиться.

Важный момент — обратите внимание на плодоножку, в просторечии, хвостик тыквы. Он должен быть длиной не менее пяти сантиметров, твердый и сухой.

Поскольку тыква примерно через неделю начнет подгнивать, лучше ее заранее подсушить на воздухе.

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Если вы намерены использовать свечу, то взрезать ее лучше сверху. Если запланировали вставить электрический фонарь, то это не имеет значения.

Для работы нужно приготовить ножи разных размеров. Можно купить специальные инструменты для карвинга (художественной резки по овощам и фруктам — прим.ред.) или даже для резьбы по дереву. Выдалбливать изнутри тыкву лучше большой ложкой с острым краем.

После того, как будет вырезано отверстие и удалена мякоть, на самом ровном боку тыквы надо нанести узор. Лучше использовать трафареты, но можно воспользоваться маркером. Затем по контуру следует пройтись шилом или иголкой, протыкая стенки овоща насквозь. Потом будет легче вырезать рисунок. Можно приступать к резке.

Затем тыкву надо будет снова просушить, но уже изнутри. Можно использовать для этого газеты, которые набиваются внутрь.

Любители ароматов могут присыпать тыкву изнутри корицей или мускатным орехом. Нагреваясь от пламени или лампочки, она начнется издавать дивный запах.

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В «крышке» овоща лучше проделать несколько отверстий, чтобы выходил горячий воздух. Края в местах срезов можно натереть вазелином — чтобы они не почернели.

Кстати, можно вырезать на тыкве не только мордашку Джека, но и воспользоваться покупными или собственными трафаретами. Лампа с кошкой, летучей мышью или ведьмой будет также прекрасно смотреться.

Мягкого матового свечения можно добиться, если осторожно срезать кожицу, а затем немного выскоблить стенки овоща изнутри, не прорезая насквозь.

Впрочем, неплохой эффект дадут и флюоресцирующие неоновые краски, если уж совсем лень возиться с резьбой по тыкве.

Можно просто раскрасить овощ, и тут уж вашу фантазию ничто не будет сдерживать. А вот вам мастер-класс от «360».

В российских реалиях по-настоящему страшные тыквы могут выглядеть несколько иначе. В канун праздника умельцы выложили свои работы, которые могут удивить, рассмешить, и, конечно, напугать слабонервных. Пожалуйста, уберите детей от мониторов.