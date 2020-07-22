Инженер компании Ford собрал из деталей Lego внедорожник Bronco

Уточняется, что при создании модели Блэкерт использовал подходящие детали из разных наборов, потому что специального конструктора для сборки внедорожника не существует. Специалист собрал двух- и четырехдверную версии машины. У них есть съемная крыша, открывающиеся капот и двери, а также запасное колесо, сообщила газета «Известия».

Новый Ford Bronco представили в середине этого лета. Его серийная версия построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger. Автомобиль имеет дорожный просвет 294 миллиметра и способен преодолеть водные препятствия глубиной более 850 миллиметров.