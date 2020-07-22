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    22 июля 2020, 11:47

    Инженер компании Ford собрал из деталей Lego внедорожник Bronco

    Полина Петрова

    Инженер американской автомобилестроительной компании Ford Питер Блэкерт собрал из деталей Lego игрушечную копию внедорожника Bronco. Он опубликовал снимок результата в своем Instagram-аккаунте.
    Инженер компании Ford собрал из деталей Lego внедорожник Bronco

    Уточняется, что при создании модели Блэкерт использовал подходящие детали из разных наборов, потому что специального конструктора для сборки внедорожника не существует. Специалист собрал двух- и четырехдверную версии машины. У них есть съемная крыша, открывающиеся капот и двери, а также запасное колесо, сообщила газета «Известия».

    Новый Ford Bronco представили в середине этого лета. Его серийная версия построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger. Автомобиль имеет дорожный просвет 294 миллиметра и способен преодолеть водные препятствия глубиной более 850 миллиметров.

    Новости SMI.FM