22 июля 2020, 11:47
Инженер компании Ford собрал из деталей Lego внедорожник Bronco
Инженер американской автомобилестроительной компании Ford Питер Блэкерт собрал из деталей Lego игрушечную копию внедорожника Bronco. Он опубликовал снимок результата в своем Instagram-аккаунте.
Уточняется, что при создании модели Блэкерт использовал подходящие детали из разных наборов, потому что специального конструктора для сборки внедорожника не существует. Специалист собрал двух- и четырехдверную версии машины. У них есть съемная крыша, открывающиеся капот и двери, а также запасное колесо, сообщила газета «Известия».
Новый Ford Bronco представили в середине этого лета. Его серийная версия построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger. Автомобиль имеет дорожный просвет 294 миллиметра и способен преодолеть водные препятствия глубиной более 850 миллиметров.