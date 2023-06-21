Интересное 21 июня 2023, 19:39 Инвесторам в Петербурге начнут передавать объекты под больницы и школы

Читать 360tv в

Власти Санкт-Петербурга подписали закон, согласно которому смогут передавать инвесторам недвижимость под объекты социальной инфраструктуры с целевым назначением. Об этом сообщили «Невские новости».

Теперь инвесторы смогут открывать в этих зданиях школы, лицеи или гимназии минимум на 550 человек, а также медицинские учреждения. С помощью такого шага власти намерены улучшить жизненные условия для горожан.

Реклама

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что в последнее время в Санкт-Петербурге вырос запрос на учебные и медицинские учреждения. При этом строительство новых объектов почти невозможно.

«Проектом закона предлагается решение данной проблемы — создание возможности для потенциальных инвесторов обратиться за предоставлением объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности, без торгов в целях реконструкции», — объяснил политик.