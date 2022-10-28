Инвесторам Москвы передадут 147 га территорий для строительства новых производств | 360°

Интересное 28 октября 2022, 17:13 Инвесторам Москвы передадут 147 га территорий для строительства новых производств

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Градостроительная земельная комиссия Москвы отдаст инвесторам 21 участок для строительства новых производственных мощностей. Их передадут в аренду в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра города.

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Инвесторы смогут получить около 147 гектаров, на которых в дальнейшем расположат предприятия легкой промышленности, пищевой, строительной, фармацевтической и автомобильной отраслей. В результате в городе должно образоваться 15 тысяч новых рабочих мест. Количество инвестиций составит 70 миллиардов рублей.