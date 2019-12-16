Интернет-пользователи восхитились псом. Он каждое утро провожает школьницу на учебу

Мама девочки записала видеоролик и опубликовала его в социальных сетях. На кадрах видно, как мастиф вместе с маленькой хозяйкой ждет школьный автобус. Затем пес наблюдает, как девочка заходит внутрь, и дожидается, пока водитель закроет двери. Когда автобус с девочкой отъезжает от остановки, мастиф бежит домой. Автор ролика отметил, что такое прощание происходит каждое утро.

Пользователи восхитились поступком собаки и написали: «Мастифы — это особая порода. Нежные великаны», «С такой нянькой можно не переживать за девочку. Это очень добродушная порода, но если кто-то будет обижать их хозяев, то добра не жди», «Это слишком мило! Захотела себе такую собаку», «Оуу, он подождал, пока закроются двери, прежде чем рвануть домой».