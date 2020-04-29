Интернет-пользователи восхитились лабрадором, который устроился на удаленную работу

На видеоролике заметно, что питомец сидит рядом с хозяйкой и держит лапу на ее руке. Девушка в этот момент той же рукой двигает мышку и делает удивленный вид. У зрителей создается впечатление, что лабрадор действительно работает вместе с ней.

В комментариях пользователи оценили трудолюбие и заинтересованность пса. Некоторые из них назвали его «самым лучшим коллегой в мире». Другие захотели целый день работать с «таким помощником», ведь «он же просто милашка».

Посмотревшие ролик решили, что лабрадору тоже нужна зарплата за работу, однако своеобразная.

«Какая прелесть! Он заслужил косточку за свои труды», — заметил один зритель.

Ранее в Сети распространили забавное видео с котом. На нем хозяева решили проучить питомца за рассыпанный корм. В ролике молодой человек лапками кота убирает остатки еды.