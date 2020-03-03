Интернет-пользователи умилились малышу, который успокаивал напуганного пса

Ретривер испугался грохота от грозы и побежал прятаться в ванную. Видимо, там животное решило переждать непогоду. Однако у пса нашелся отличный помощник. Мальчик в возрасте 1,5 года подошел к питомцу и стал его успокаивать.

На сайте Imgur видео собрало уже более трех миллионов просмотров.

Люди комментируют ролик словами восхищения: «Они настолько милые, что я прослезилась!», «Вам не нужны слова, когда есть объятия. Малыш просто потрясающий».

Тем не менее, некоторые комментаторы посоветовали не подпускать ребенка к напуганной собаке: «Не хочу быть „тем парнем“ в комментариях, но детей в такой момент лучше не подпускать к собаке», «Согласна, ребенок может случайно ткнуть псу в глаз, к примеру, и реакция животного будет не самой лучшей».