Интернет-пользователи составили плейлист неудачных песен для секса

Рейтинг неудачных для секса песен появился в прошлом году. Сейчас в него вошли уже 112 композиций, а продолжительность составила шесть часов девять минут.

«Некоторые из моих друзей, которые помогали мне составлять список песен, начали „эксперимент“: они старались сохранять серьезность, насколько это представляется возможным во время секса, и потом скидывали мне названия треков, которые все-таки заставляли их рассмеяться», — отметила создатель трек-листа Вероника.

Согласно списку, во время секса не рекомендуется слушать God Bless America, Yo Ho (A Pirate’s Life for Me), ремикс «Макарены» и саундтрек из сериала «Закон и порядок».