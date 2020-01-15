Интернет-пользователей удивило видео драки кота и попугая

По видеоролику непонятно, что лежит в миске, и кому она принадлежит. Однако, как оказалось, обоим питомцам хочется присвоить содержимое себе. Именно из-за таких желаний животные вступили в настоящую схватку.

Неизвестно, чем закончилась битва. Ведь в один момент хозяин закончил съемку и, наверное, поспешил разрешить конфликт. Остается лишь предполагать, что ничего серьезного не произошло. Иначе автор ролика не наложил бы на видеоряд забавную музыку и не опубликовал бы его в интернете.

Пользователи в комментариях восхищаются упорством и храбростью попугая: «Какой отважный попугай!!!», «Кеша все перепутал, это не у него 9 жизней!». Некоторые даже сравнили его поведение со своим: «Это я, когда сижу на диете, не покупаю себе ничего вкусного, но не могу удержаться перед тем, что ест подруга…».