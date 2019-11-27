  • Интернет-пользователей шокировал видео-трюк с руками

    27 ноября 2019, 16:59

    Ольга Ситникова

    Блогер из Лос-Анджелеса Тори Парено опубликовала на своей странице в социальной сети с короткими музыкальными видео TikTok ролик с трюком с участием рук. Это сильно удивило пользователей, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Dot.

    Парено показала трюк с оптической иллюзией. Зрителям кажется, что ее руки могут пройти сквозь друг друга. За несколько дней видеозапись получила около 531 тысяч лайков.

    «Кое-что странное вам на ночь», — подписала видео блогер.

    Многие решили повторить трюк, однако не всем удалось выполнить его также искусно.