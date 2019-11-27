Интернет-пользователей шокировал видео-трюк с руками

Парено показала трюк с оптической иллюзией. Зрителям кажется, что ее руки могут пройти сквозь друг друга. За несколько дней видеозапись получила около 531 тысяч лайков.

«Кое-что странное вам на ночь», — подписала видео блогер.

Многие решили повторить трюк, однако не всем удалось выполнить его также искусно.