Интернет-пользователей шокировал видео-трюк с руками
Блогер из Лос-Анджелеса Тори Парено опубликовала на своей странице в социальной сети с короткими музыкальными видео TikTok ролик с трюком с участием рук. Это сильно удивило пользователей, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Daily Dot.
Парено показала трюк с оптической иллюзией. Зрителям кажется, что ее руки могут пройти сквозь друг друга. За несколько дней видеозапись получила около 531 тысяч лайков.
«Кое-что странное вам на ночь», — подписала видео блогер.
Многие решили повторить трюк, однако не всем удалось выполнить его также искусно.