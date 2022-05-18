Интернет-эксперт Клименко рассказал, какие Google-сервисы покинут Россию

Google объявил о своем уходе из России. В связи с этим на территории страны больше не будут функционировать платные сервисы. Таким мнением поделился экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Google формально ушел из России ровно в тот день, когда перестал здесь вести коммерческую деятельность, с момента отказа от работы с рекламодателями. Сейчас просто идет публичная фиксация того, что Google уходит из России», — пояснил специалист.

Несмотря на это, по его словам, YouTube продолжит свою работу в стране. Кроме того, работать продолжат и другие бесплатные сервисы компании.