Результаты исследования показали, что порядка 42% россиян задумываются о покупке автомобиля при улучшении собственной «экономической ситуации», 16% — в случае повышения в должности, а 13% — после рождения ребенка.

Составлен топ самых популярных в России премиум-автомобилей Подробнее

Популярными запросами у россиян оказались автомобили марок Hyundai и KIA. Примечательно, что интерес представляют как новые, так и подержанные автомобили. Также жители России искали Nissan, Volkswagen, Toyota, а также другие концерны.

Однако при высоком интересе к иномаркам реальные покупки россиян во многом с ним разошлись. На первом месте оказались автомобили Lada. Далее следуют KIA, затем — Hyundai. Реже в России покупают Nissan, Renault, Volkswagen, Audi и другие иномарки.

Эксперты пришли к выводу, что на выбор населения повлиял рост цен на автомобили.