Интересное 02 февраля 2023, 16:04 Интерактивную площадку откроют в Кронштадте в парке «Патриот»

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В Кронштадте в парке «Патриот» откроется музейная экспозиция, посвященная подвигу экипажа крейсера «Варяг». Об этом написал «Петербургский дневник» со ссылкой на слова директора парка Игоря Важнова.

Благодаря современным мультимедийным технологиям посетители смогут принять участие в бое при Чемульпо, случившегося в 1904 году.

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«Через сенсорные экраны можно узнать историю крейсера, как проходил бой и многое другое. <…> А также принять участие в морском сражении и произвести залпы из орудий крейсера», — рассказал подрядчик проекта Эдуард Бондарь.

Посетители музея также смогут осмотреть цифровые модели других кораблей, которые принимали активное участие в битве.