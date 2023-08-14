Интересное 14 августа 2023, 18:26 Инструктор Института качества кофе Владимирова: черный кофе без добавок предотвратит появление кариеса

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Употребление черного кофе без добавления молока, сиропов и сахара способно предотвратить развитие кариеса. Об этом сообщила инструктор американского Института качества кофе Полина Владимирова сайту «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, содержащиеся в напитке полифенолы и антиоксиданты уничтожают бактерии. При этом злоупотребление кофе может негативно сказаться на качестве эмали зубов.

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Владимирова немного успокоила россиян и отметила, что для возникновения опасных последствий нужно пить кофе в огромных количествах, сообщил сайт newsnn.ru