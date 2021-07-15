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    15 июля 2021, 12:56

    Инсталляция моста по проекту Микеланджело появилась в Риме

    Оксана Лавнюженко

    В Риме над рекой Тибр появился мост, парящий на воздушных шарах. Архитектурный проект сделали по эскизам флорентийского гения Микеланджело. Об этом рассказал ОТР.

    Инсталляция моста по проекту Микеланджело появилась в Риме

    Архитектурный проект смогли завершить почти пять столетий спустя. Его заказывал еще в 16 веке Папа Римский Павел Третий. Мост должен был соединять две резиденции понтифика, но из-за смерти архитектора проект не удалось воплотить в жизнь.

    По эскизам итальянского гения сооружение смог воссоздать французский мастер Оливье Гроссетет. Однако инсталляция сделана из картона, через три дня ее уберут и отправят на переработку.