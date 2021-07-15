Инсталляция моста по проекту Микеланджело появилась в Риме

В Риме над рекой Тибр появился мост, парящий на воздушных шарах. Архитектурный проект сделали по эскизам флорентийского гения Микеланджело. Об этом рассказал ОТР.

Архитектурный проект смогли завершить почти пять столетий спустя. Его заказывал еще в 16 веке Папа Римский Павел Третий. Мост должен был соединять две резиденции понтифика, но из-за смерти архитектора проект не удалось воплотить в жизнь.

По эскизам итальянского гения сооружение смог воссоздать французский мастер Оливье Гроссетет. Однако инсталляция сделана из картона, через три дня ее уберут и отправят на переработку.