Инспектор труда рассказал о новом трудовом классе в России

В России появился новый трудовой класс. Таким мнением поделился генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт пояснил, что многие привыкли к наличию двух базовых классов — буржуазия и пролетариат. Однако сейчас возник новый класс — прекариат. Такие люди имеют нестандартную занятость.

«К ним относятся самозанятые, люди, которые имеют оформленные трудовые отношения, но при этом работают бесплатно сверхурочно или получают серую зарплату. В нашей стране из 70 миллионов занятых 30 миллионов относятся к прекариату», — пояснил специалист.