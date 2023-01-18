Интересное 18 января 2023, 18:35 Инсайдер Рихтман заявил, что студия DreamWorks выпустит новую часть «Шрека»

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Студия DreamWorks может выпустить пятую часть мультфильма «Шрек». Такой информацией поделился голливудский инсайдер Дэниэл Рихтман. Об этом сообщило РИА ФАН.

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По словам источника, на данный момент новая часть франшизы находится на этапе разработки. Как рассказал Рихтман, идею о продолжении «Шрека» подкинул успех «Кота в сапогах — 2». Сборы мультфильма составили более 250 миллионов долларов. Его выход поддержали многие зрители, а также критики.