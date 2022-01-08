Иностранцы перечислили непонятные им привычки россиян

Поход в гости с коробкой конфет, оставленная в чашке ложка, и мороженое зимой — эти привычные для россиян мелочи являются теми привычками, которые очень сложно понять иностранцам.

Как сообщило турецкое издание Medya Günlüğü, прежде всего для иностранцев не понятна привычка русских взять с собой небольшой подарок при походе в гости. «Коробка конфет, торт, игрушки для детей или цветы. Важен не сам подарок, а то, что вы позаботились об этом», — сказано в материале.

Еще одна привычка многих россиян оставлять ложку в чашке или кружке также удивила иностранцев. Тот факт, что русские могут есть мороженное зимой также вызвал недоумение.

Еще одна «странная», по мнению иностранцев, привычка касается празднования Нового года. А именно того, что русские отмечают не только Новый год, но и старый Новый год.

«Иначе говоря, у россиян каждый год существует две возможности загадать желание, выпить и повеселиться», — отметили авторы статьи.

Привычка оставлять дела на последний момент также удивляет иностранцев. При этом в публикации указано, что русские — очень оптимистичные люди.

«Способность выдерживать даже самые тяжелые условия и пожелание „все будет хорошо“ образуют костяк русского характера», — заключили авторы материала.

Любой турист, вероятно, хоть один раз испытывал так называемый культурный шок во время путешествия — оказывался в ситуации, в которой остро чувствовал себя далеко от дома. Пользователь Reddit решил узнать о подобных случаях, и задал вопрос: «какой самый большой культурный шок вы когда-либо испытывали?». И ответы не заставили себя ждать. Как оказалось, чаще всего людей поражали гастрономические особенности другой страны, но иногда неловкие ситуации были спровоцированы и вопросами вежливости и безопасности.