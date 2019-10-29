Иностранные гиды рассказали, что в Москве интересно зарубежным туристам

Официальный сайт московской мэрии опубликовал данные, что с января по июль 2019 года российскую столицу посетили более 11 миллионов иностранных туристов. При этом самыми частыми гостями стали граждане Китая, Франции, ФРГ, Италии и Израиля.

Самыми популярными у туристов оказались Кремль с историческим центром города, Красная площадь, Останкинская телебашня, здание МГУ, «Москва-Сити», Большой театр, Парк Горького, Большой театр, Поклонная гора и Третьяковская галерея.

Также отмечается, что туристы из США, Австралии, Великобритании и ЮАР интересуются историей Москвы и русской кухней, а гости из стран Азии любят русский фольклор и цирк.

По словам экспертов, приезжие отмечают, как много в москве парков и зелени. Они интересуются социальной и культурной жизнью города, задают вопросы, в каком возрасте жители России обычно вступают в брак и сколько заводят детей. И, конечно, один из самых частых вопросов туристов: как русские переживают зиму.