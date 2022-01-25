Иностранка рассказала, какая черта русских людей является самой отталкивающей

Девушка Ольга, которая родилась и выросла в Швеции, переехала в Москву в 2012 году. Спустя несколько лет жизни в России она рассказала, какая черта россиян является самой раздражающей. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на «Пикабу».

Девушка подчеркнула, что отсутствие улыбок в первое время сильно напрягало ее. Такое поведение русских она воспринимала на свой счет. Спустя время она все же смогла принять тот факт, что жители страны не склонны улыбаться всем подряд, а радушие проявляют лишь после личного знакомства.