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    27 апреля 2022, 14:41

    Инновационный центр микроэлектроники появится в технополисе «Москва»

    Арина Бобкова

    Новый инновационный центр по производству микроэлектроники откроют в экономической зоне «Технополис „Москва“». Его создание планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщили «Дни.ру».

    На данный момент строители завершают создание нового корпуса.

    В обязанности организации будет входить разработка товаров импортозамещения.

    «На площадке „МИЭТ“ в столичной ОЭЗ создается инновационный центр проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и подготовки кадров в области электроники», — рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.