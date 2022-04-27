Инновационный центр микроэлектроники появится в технополисе «Москва»

Новый инновационный центр по производству микроэлектроники откроют в экономической зоне «Технополис „Москва“». Его создание планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщили «Дни.ру».

На данный момент строители завершают создание нового корпуса.

В обязанности организации будет входить разработка товаров импортозамещения.

«На площадке „МИЭТ“ в столичной ОЭЗ создается инновационный центр проектирования, инжиниринга, трансфера технологий и подготовки кадров в области электроники», — рассказал руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.