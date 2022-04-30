Информация о приквеле «Голодных игр» появилась в Сети

Студия Lionsgate заявила о выходе приквела «Голодных игр» на фестивале CinemaCon. Картина получит название «Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Variety.

При этом информации об актерском составе картины не поступало. Кадры из фильма также не были показаны. Зрителям продемонстрировали лишь кадры обледенелых ветвей деревьев.

В мировом прокате лента появится 17 ноября 2023 года. Сюжет будет посвящен событиям, которые произошли за несколько десятилетий до приключений Китнисс Эвердин. Главным героем картины станет Кориолан Сноу, который в дальнейшем займет пост тиранического президента Панема.