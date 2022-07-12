Индустриальный кластер откроют в Новой Москве

Новый индустриальный кластер откроют в ТиНАО Москвы. Таким образом горожан обеспечат новыми высокооплачиваемыми рабочими местами. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт Мэра Москвы.

В новый комплекс войдут четыре завода. Общая площадь строения составит 28,19 гектара. Там будут выпускать строительные материалы, медицинские изделия и грузовые контейнеры. После создания заводов в городе появится 650 новых рабочих мест. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.