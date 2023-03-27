Интересное 27 марта 2023, 12:29 Индийский суд вынес приговор убийце на основании показаний попугая

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В Индии спустя девять лет после преступления вычислили убийцу женщины. Злоумышленника удалось найти благодаря показаниям попугая, сообщил сайт India Today.

Отмечается, что в 2014 году неизвестный проник в дом местной жительницы, пока ее муж и ребенок были в гостях. Когда близкие вернулись домой, они обнаружили тело женщины и попугая, который отказывался от еды.

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Как сообщило Nation News, муж стал произносить разные имена птице, на одно из них она активно среагировала. Полицейские стали свидетелями такой реакции и решили задержать подозреваемого на основании показаний попугая. Выяснилось, что птица была права — племянник семьи признался в преступлении.