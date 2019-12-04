Индийский путешественник добрался в Санкт-Петербург

Дебнатх путешествует с 2004 года, чтобы рассказывать о ВИЧ и СПИДе. По словам Дебнатха, «не везде люди знают об этой болезни или уделяют проблеме мало внимания». Он также делится индийской культурой.

«В 14 лет я наткнулся в газете на статью, в которой описывалась история человека, умирающего от СПИДа. Тогда я узнал, насколько опасна эта болезнь. Я пошел к учителям в школе и попросил рассказать об этом недуге подробнее. Но никто не смог мне ничего толком объяснить. Тогда я подумал, что это неправильно, если люди не знают о рисках заболеть. После этого я учился, получил степень бакалавра в области зоологии в университете Калькутты. Я также получил образование в области изобразительного искусства. И вот, 27 мая 2004 года, всего через два дня после того, как я получил образование, я отправился в путешествие», — рассказал он.

Путешественник также отметил, что в начале путешествия имел лишь 17 долларов.

«Первые два года путешествовал по Индии, но когда покидал свою страну, уже имел кое-какую поддержку. Я получил премию от государства за свою деятельность в размере 700 долларов. Кроме того, мне вручили письмо для дипломатических представительств Индии в других странах, чтобы наши послы помогали мне устанавливать культурные связи», — пояснил он.

По миру Дебнатх передвигается на велосипеде, потому что любит природу. В Санкт-Петербурге он планирует провести около недели.

«Это очень красивый город, собираюсь посетить Эрмитаж, может быть, еще несколько музеев. Если все удастся, у меня будет встреча со студентами в одном из вузов города. Также очень бы хотелось символически посадить дерево в память о моем визите», — поделился Дебнатх.

Он рассказал, что очень хотел попасть в Россию. «Я знал, что здесь живут удивительные люди, и мои ожидания полностью подтвердились. Россия — страна, полная чудес и красоты!», — подчеркнул индийский путешественник.