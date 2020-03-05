Индийский миллиардер «забыл» виллу на крыше небоскреба

Есть вероятность, что вилла на крыше небоскреба принадлежит бывшему индийскому миллиардеру Виджай Маллье. Сообщается, что он построил свой дома подальше от низшего слоя населения. И тут значение используется максимально буквальное. Его вилла находится на крыше.

В соцсети предположили, что особняк давно заброшен, так как экс-богачу пришлось покинуть его из-за проблем с законом.

На фотографиях видно, что дом действительно роскошный. Двухэтажный, с колоннами и вертолетной площадкой. Оттуда открывается захватывающий вид на весь город.

Пользователи социальной сети разошлись во мнениях. Одни считают, что иметь такое жилье — круто, особенно, если вспомнить, какая нищета в Индии, в которой жить явно не хочется. Другие не понимают, почему дом заброшенный. Третьи и вовсе шутят.

«У него с подъездом и парковкой сложно, наверное поэтому и забросил», — написал пользователь с ником Violent_Russian.

« Тот случай, когда потерял ключи от хаты», — пошутил etonetaras