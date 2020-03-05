    05 марта 2020, 12:41

    Индийский миллиардер «забыл» виллу на крыше небоскреба

    Анастасия Кременчугская

    В социальной сети Twitter пользователь с ником DerArto опубликовал особняк, который располагается на крыше одного из небоскребов в Индии. Есть предположение, что он принадлежит экс-миллиардеру. Об этом написал «Царьград».

    Есть вероятность, что вилла на крыше небоскреба принадлежит бывшему индийскому миллиардеру Виджай Маллье. Сообщается, что он построил свой дома подальше от низшего слоя населения. И тут значение используется максимально буквальное. Его вилла находится на крыше.

    В соцсети предположили, что особняк давно заброшен, так как экс-богачу пришлось покинуть его из-за проблем с законом.

    На фотографиях видно, что дом действительно роскошный. Двухэтажный, с колоннами и вертолетной площадкой. Оттуда открывается захватывающий вид на весь город.

    Пользователи социальной сети разошлись во мнениях. Одни считают, что иметь такое жилье — круто, особенно, если вспомнить, какая нищета в Индии, в которой жить явно не хочется. Другие не понимают, почему дом заброшенный. Третьи и вовсе шутят.

    «У него с подъездом и парковкой сложно, наверное поэтому и забросил», — написал пользователь с ником Violent_Russian.

    « Тот случай, когда потерял ключи от хаты», — пошутил etonetaras