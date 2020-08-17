Индиец засунул под майку сотни пчел. Видео

Индиец Сук Мухммад Далал собирает мед последние 15 лет и утверждает, что стал нечувствителен к укусам пчел. В доказательство своей неуязвимости 31-летний мужчина снял видео, на котором горстями запихивает насекомых себе под майку.

Ролик опубликовало издание The Sun, сопроводив ролик подписью, что это самое странное видео, которое подписчики сегодня увидят. Видео меньше чем за сутки набрало 787 тысяч просмотров.

Пользователи встретили ролик с разным уровнем скепсиса. Почти всех интересовал вопрос — зачем?!

«Я был бы поражен, если бы он спрятал их в штаны», — написал Tyler King.

«Наверное, укус стольких пчел сродни иглоукалыванию», — заинтересовался медицинским аспектом Andrew.

«Ничего удивительного, если пчелы дружелюбно настроены к человеку», — заявил KuroKarasu.

«Вот это да! И как я сам не додумался до такой идеи?» — заинтересовался опытом индуса Alan.

В конце июня на видео попал гималайский медведь из национального парка «Земля леопарда» в Приморье, который забрался на дерево и разорил гнездо диких пчел.