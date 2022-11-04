Индиец 26 лет держал во рту оливковую косточку из-за обещания сестре | 360°

Интересное 04 ноября 2022, 22:41 Индиец 26 лет держал во рту оливковую косточку из-за обещания сестре News18: житель Индии Джайдев Бисвас заявил, что 26 лет носит во рту оливковую косточку freepik

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Житель индийского штата Западная Бенгалия Джайдев Бисвас уже 26 лет держит во рту оливковую косточку. Как сообщило издание News18, так мужчина исполняет данное знакомой обещание.

Сейчас Бисвасу 68 лет. Свое обещание он дал в 1996 году. Однажды мужчина обедал со своей подругой Агнисвиной Деви, живущей по соседству, которую он всегда считал и называл своей сестрой. В тот день девушка в шутку спросила, как долго он сможет удержать оливку во рту. Бисвас ответил, что будет носить косточку до тех пор, пока она не попросит его выплюнуть ее.

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Девушке понравилась эта игра, и индиец долгие годы сдерживал обещание. В 2012 году Деви покончила с собой, и в память о ней Бисвас продолжил ходить с оливковой косточкой во рту.

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По его словам, он не вытаскивает косточку ни во время приема пищи, ни во время сна. Это сделало его местной знаменитостью. Почти каждый день люди приходят посмотреть, как мужчина хранит память о сестре.