Интересное 31 августа 2023, 11:52 Инди-студия Mimimi Games приняла решение закрыться

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Независимая студия Mimimi Games приняла решение закрыться после релиза своей последней игры Shadow Gambit: The Cursed Crew. Примечательно, что игра вышла две недели назад и получила статус шедевра тактического стелса про пиратов. Об этом сообщил «Ридус».

Судя по всему, компания приняла решение распасться задолго до выхода последней игры. Среди причин представители студии назвали «тяжелые личные потери» среди членов команды. Также на распад повлияли финансовые трудности Mimimi Games.