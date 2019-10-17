Имя нового владельца дома-прототипа дворца из «Игры престолов» осталось неизвестно

Дом Эннисов неподалеку от Лос-Анджелеса спроектировал Фрэнк Ллойд Райт, известный американский архитектор, заложивший основы американской архитектуры XX века. Именно это здание стало самым дорогим среди его творений.

Построенный в 1924 году Дом Эннисов состоит из 27 тысяч гранитных блоков, гравия и песка. На облицовке изображены узоры майя.

Уникальное здание стало излюбленным у кинематографистов. Например, его снимали в фильмах «Бегущий по лезвию», «Час пик» и «Малхолланд Драйв». Кроме того, художник-постановщик «Игры престолов» Дебора Райли создала на его основе дворец для съемок сериала.

Первым владельцем уникальной недвижимости стала семья Чарльза Энниса, владельца сети универмагов. В 1994 году здание сильно пострадало при землетрясении, и в аварийном состоянии его приобрел миллиардер Рон Беркл за 4,5 миллиона долларов. Восстановление Дома обошлось ему почти в 17 миллионов долларов. Около года назад Беркл выставил недвижимость на продажу.

Имя нового владельца, который купил Дом Эннисов за 18 миллионов долларов, не разглашается.